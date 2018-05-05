Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma yolunda galibiyet aradığı karşılaşmada gol düellosu yaşandı. 7 golün atıldığı karşılaşmayı Kasımpaşa 5-2 kazandı.

78. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı Trabzonspor 9 kişi tamamladı.



TRABZONPOR 2-5 KASIMAŞA (MAÇ SONUCU)

11' Diagne

​17' Novak

​22' Trezeguet

45+1 Mensah

48' Novak

59' Trezeguet

74' Diagne



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MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

11. dakikada Trezeguet'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Diagne'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



17. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla ceza sahasına giren Novak'ın şık vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1



22. dakikada kullanılan Kasımpaşa serbest vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topa Trezeguet vurdu, top filelere gitti. 2-1



28. dakikada Sosa'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Burak müsait durumda çok kötü vurdu. Top yandan auta çıktı.



31. dakikada Novak'ın soldan ceza sahasına ortasına Burak iyi yükseldi. Vuruşunda top kaleci Ramazan'ın parmaklarından üstten kornere gitti.



33. dakikada Kucka'nın pasında ceza sahası içindeki Olcay'ın şık plasesi yandan auta çıktı.



36. dakikada ceza sahasına gönderilen topa Burak'ın kafa vuruşu denemesinde kaleci Ramazan gole izin vermedi.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında Burak yine vurdu. Top üstten auta çıktı.



45. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içerisinde Mensah'a çıkardığı pasa bu futbolcunun şık vuruşu ağlarla buluştu. 3-1



LİGDE 18. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde bugüne dek 17 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa 5 maçta sahadan zaferle ayrıldı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.