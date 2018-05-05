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Badou 'nin takımı küme düştü!

Sezon başında transfer olduğu 'dan hayalim 'de oynamak diyerek ayrılan Badou 'nin takımı , Premier Lig'e veda etti.

Galatasaraydan gitti küme düştü

takımını 'de kurtaramadı! İngiltere 'de Stoke City, evinde 'a kaybederek küme düştü. 'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı.

Stoke City 43. dakikada 'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti.

10 senedir Premier Lig'de kalma başarısı gösteren Stoke Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük hüsran yaşadılar.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:54
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