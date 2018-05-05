Geçen sezon araları açılan Çaykur Rizespor ile Trabzonspor dün kardeşlik köprüsü oluşturdu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu dün Çaykur Rizespor'u ziyaret etti
İKİ ŞEHRİN ARASI ASLA AÇILAMAZ
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Genel felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez" dedi.
BU BİR FAİR-PLAY BAŞLANGICI
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise, "Kendi içimizde dertleştik. Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.
HEDEF 3 MAÇTA 15 MİLYON
Trabzon, son 3 maçı kazanırsa TFF'den 8 milyon TL alacak. Ayrıca ligi 5. sırada bitirdiği için de kasasına 7 milyon TL koyacak.
TRABZON'UN PAŞA SINAVI
Trabzonspor sahasında konuk edeceği Kasımpaşa'yı mağlup ederek 5.'liği kaptırmak istemiyor. Fırtına'da Onur, Uğur, Castillo, Durica ve Kamil Ahmet Çörekçi sakat. Bero ise cezalı...
İKİ ŞEHRİN ARASI ASLA AÇILAMAZ
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Genel felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez" dedi.
BU BİR FAİR-PLAY BAŞLANGICI
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise, "Kendi içimizde dertleştik. Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.
HEDEF 3 MAÇTA 15 MİLYON
Trabzon, son 3 maçı kazanırsa TFF'den 8 milyon TL alacak. Ayrıca ligi 5. sırada bitirdiği için de kasasına 7 milyon TL koyacak.
TRABZON'UN PAŞA SINAVI
Trabzonspor sahasında konuk edeceği Kasımpaşa'yı mağlup ederek 5.'liği kaptırmak istemiyor. Fırtına'da Onur, Uğur, Castillo, Durica ve Kamil Ahmet Çörekçi sakat. Bero ise cezalı...
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