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Kardeşlik köprüsü

Yönetimi, ’e yükselen ’u ziyaret etti. ’de dosuk, barış ve kardeşlik rüzgarları esti

Kardeşlik köprüsü
Geçen sezon araları açılan ile dün kardeşlik köprüsü oluşturdu. spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu dün Çaykur Rizespor'u ziyaret etti

​İKİ ŞEHRİN ARASI ASLA AÇILAMAZ
Trabzon Başkanı , "Genel felsefesi dosuk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez" dedi.



BU BİR FAİR-PLAY BAŞLANGICI
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise, "Kendi içimizde dertleştik. Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

HEDEF 3 MAÇTA 15 MİLYON
Trabzon, son 3 maçı kazanırsa 'den 8 milyon TL alacak. Ayrıca ligi 5. sırada bitirdiği için de kasasına 7 milyon TL koyacak.

TRABZON'UN PAŞA SINAVI
Trabzonspor sahasında konuk edeceği Kasımpaşa'yı mağlup ederek 5.'liği kaptırmak istemiyor. Fırtına'da Onur, Uğur, Castillo, Durica ve Kamil Ahmet Çörekçi sakat. Bero ise cezalı...
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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