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'da Nagatomo kararı! İşte Inter'in Nagatomo için istediği rakam

'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için yapmayı düşündüğü teklif belli oldu.

'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:03
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