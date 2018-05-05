Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
Galatasaray'da Nagatomo kararı! İşte Inter'in Nagatomo için istediği rakam
Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için yapmayı düşündüğü teklif belli oldu.
Etiketler: Galatasaray , İnter
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