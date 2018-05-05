İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor.
Fenerbahçe'de Yaya Toure bombası
Etiketler: yaya toure , Manchester City , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor.
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