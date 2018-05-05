Geçtiğimiz günlerde Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan Emre Mor hakkında sürekli yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Galatasaray transfere hız verdi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da şimdiden önümüzdeki sezonun transfer hazırlıkları başladı. Buna göre Fatih Terim'in milli yıldızı takibe aldı! İşte Galatasaray transfer çalışmalarındaki sürpriz...
Etiketler: Fatih Terim , Galatasaray , transfer , Celta Vigo , emir mor , Spor Toto Süper Lig
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