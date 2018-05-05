;
Yol Durumu
  1. Galatasaray'da Nagatomo kararı! İşte Inter'in Nagatomo için istediği rakam

e hız verdi

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da şimdiden önümüzdeki sezonun hazırlıkları başladı. Buna göre 'in milli yıldızı takibe aldı! İşte Galatasaray transfer çalışmalarındaki sürpriz...

Geçtiğimiz günlerde 'da kadro dışı bırakılan Emre Mor hakkında sürekli yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ