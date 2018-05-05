Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında şampiyonluk yarışı veren Başakşehir sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 14. dakikasında Bajic ile öne geçen Turuncu-Lacivertli ekipte Mossorro 38'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Başakşehir, 90+2'de Robinho'nun ortaladığı topu Volkan Babacan'ın büyük bir hata sonucu kalesine çelmesi sonrası meşin yuvarlağı ağlarında gördü ve skor 1-1'e geldi. Başakşehir'de oyuna ikinci yarıda giren Arda Turan da 90+3'te gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve ev sahibi maçı 9 kişi bitirdi. Sivasspor maçında iki puan bırakan ve 66 puana yükselen Başakşehir, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Başakşehir'e büyük şok
Başakşehir 38’den itibaren 10 kişi oynadığı maçta 90+2’de Volkna’ın kendi kalesine attığı golle Sivas’la berabere kaldı. Zirve yarışında ağır yara aldı...
Etiketler: Başakşehir , süper lig , Volkan Babacan , Arda Turan , Sivasspor , kırmızı kart
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
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