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'e büyük şok

38’den itibaren 10 kişi oynadığı maçta 90+2’de Volkna’ın kendi kalesine attığı golle Sivas’la berabere kaldı. Zirve yarışında ağır yara aldı...

Başakşehire büyük şok
Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında şampiyonluk yarışı veren Başakşehir sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 14. dakikasında Bajic ile öne geçen Turuncu-Lacivertli ekipte Mossorro 38'de ikinci sarıdan la oyundan atıldı. Başakşehir, 90+2'de Robinho'nun ortaladığı topu Volkan Babacan'ın büyük bir hata sonucu kalesine çelmesi sonrası meşin yuvarlağı ağlarında gördü ve skor 1-1'e geldi. 'de oyuna ikinci yarıda giren Arda Turan da 90+3'te gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve ev sahibi maçı 9 kişi bitirdi. maçında iki puan bırakan ve 66 puana yükselen Başakşehir, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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