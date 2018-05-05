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F.Bahçeli taraftarlardan 'e gönderme

, 'ı 83-60 mağlup ederek ligde arka arkaya 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli taraftarların 'e yaptığı gönderme ise maçın önüne geçti.

F.Bahçeli taraftarlardan Şenol Güneşe gönderme

Tahincioğlu Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Basketbol Takımı, 'da 'ı konuk etti.

Sahadan 83-60 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, arka arkaya 12. kez kazanmış oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME
Sarı-lacivertli taraftarların gündeminde ise vardı.

Güneş, futbol derbisinde çıkan olaylar sonucu başından yaralanmış ve maç tatil edilmişti.

Aradan geçen süreçte F.Bahçe Kulübü, Güneş'in rol yaptığını söylemiş ve iki kulüp arasındaki gerilim tavan yapmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, basketbol derbisinde kafalarını sargı beziyle sararak Güneş'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:00
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