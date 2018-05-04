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a kızamam

Taraftara kızamam
Bu sezon istikrarlı bir grafik çizmesine rağmen zaman zaman tribünler tarafından ıslıklanan Nabil Dirar, "Bunlar futbola olan şeyler. Bundan dolayı a kızamam. İlk başta belki yadırgadım ama sonrasında olgunlukla karşıladım. Şu anda taraftar ile iletişimim gayet iyi" dedi. Sakatlığı hakkında bilgi veren Dirar, cuma (bugün) günü bir deneyeceğim. Duruma bakacağız" ifadesini kullandı.
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