Bu sezon istikrarlı bir grafik çizmesine rağmen zaman zaman tribünler tarafından ıslıklanan Nabil Dirar, "Bunlar futbola olan şeyler. Bundan dolayı taraftara kızamam. İlk başta belki yadırgadım ama sonrasında olgunlukla karşıladım. Şu anda taraftar ile iletişimim gayet iyi" dedi. Sakatlığı hakkında bilgi veren Dirar, cuma (bugün) günü bir deneyeceğim. Duruma bakacağız" ifadesini kullandı.
Taraftara kızamam
Etiketler: Dirar , Fenerbahçe , Taraftar
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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