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Medipol , sahasında Demir Grup ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında yer alan Medipol ile UEFA Avrupa kupalarına katılmak isteyen karşı karşıya geldi. Kritik maçta Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir son dakikada yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında evinde ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Öte yandan Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı. Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR 1-1 SİVASSPOR
GOLLER: 14' Bajic (Başakşehir), 90+2 Volkan Babacan (k.k) (Sivasspor)

KIRMIZI KART: 38' Mossoro, 90+3 Arda Turan (Başakşehir)

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR:

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Mattias, J. Boye, Ziya, N'Dinga, Saivet, Bifouma, Hakan, Emre, Cyriac
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 19:08
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