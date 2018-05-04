Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüpte Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi yapılan hazırlıklara dikkat çekerek sosyal medya hesabından 'konsantrasyon' mesajı paylaştı.

Takımın şampiyonluk yolunda olduğunu ifade eden Terim, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla camianın algısını şampiyonluğa çevirmesini istedi.

Fatih Terim'in bu paylaşımı Başakşehir maçından önce yapması da manidar olarak yorumlandı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı;