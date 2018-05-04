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'den konsantrasyon i

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı kırmızılılardaki hazırlıkları sonrasında hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Fatih Terimden konsantrasyon tweeti

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı kırmızılı kulüpte Mayıs ayında yapılacak öncesi yapılan hazırlıklara dikkat çekerek hesabından 'konsantrasyon' mesajı paylaştı.

Takımın şampiyonluk yolunda olduğunu ifade eden Terim, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla camianın algısını şampiyonluğa çevirmesini istedi.

Fatih Terim'in bu paylaşımı maçından önce yapması da manidar olarak yorumlandı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı;

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 22:28
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