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finalinin tarihi değişti!

Son dakika haberine göre; Ziraat 'nda ile Akhisarspor arasında oynanacak final günü oynanacak

Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti!

Ziraat 'nda, daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı belirtilen -Akhisarspor finalinin tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre kupa finali Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. 'den yapılan açıklama şu şekilde;.

"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 15:12
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