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'dan olay hareket

Medipol Başakşehir'de 90+3'te gördü. Taş pozisyonunda yan hakeme sinirlenen Arda Turan yan hakemi itti. Bu pozisyonda Arda Turan oyun dışında kaldı...

Arda Turandan olay hareket

Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası ile cezalandırıldı.



Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakeme karşı isyan ederken fiziki müdahale sonrası oyundan gönderildi.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 23:47
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