Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken Arda Turan ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakeme karşı isyan ederken fiziki müdahale sonrası oyundan gönderildi.
Arda Turan'dan olay hareket
Medipol Başakşehir'de 90+3'te Arda Turan kırmızı kart gördü. Taş pozisyonunda yan hakeme sinirlenen Arda Turan yan hakemi itti. Bu pozisyonda Arda Turan oyun dışında kaldı...
Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken Arda Turan ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Etiketler: kırmızı kart , Sivasspor , Arda Turan
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