Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u yenip maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını Başakşehir'in planı 90+2'de suya düştü.
14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.
Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan Emre Belözoğlu adeta yıkıldı.
Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.
14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.
Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan Emre Belözoğlu adeta yıkıldı.
Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.
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