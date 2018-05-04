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  1. Arda Turan'dan olay hareket

gözyaşlarını tutamadı!

Medipol -Demir Grup maçında 1-0 önde olmanın avantajını koruyamayan Başakşehir, 90+2'de Volkan Babacan'ın kendi kalesine golüyle şampiyonluk ve ikincilik şansını zora soktu.

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Süper Lig'in 32. haftasında 'u yenip maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını 'in planı 90+2'de suya düştü.

14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.

Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan adeta yıkıldı.

Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.
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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 23:52
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