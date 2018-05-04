Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, altın madalya kazandı. Yasemin Adar, finalde olimpiyat üçüncüsü Rus sporcu Ekaterina Bukina'yı 8-2 yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 68 kiloda ülkemizi temsil eden Buse Tosun ise Polonyalı Monika Ewa Michalik'i 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her iki sporcumuz için kutlama mesajı yayınladı.
‘Altın kız’ Yasemin Adar
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, Rus rakibini yenerek üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu. 68 kiloda Buse Tosun ise bronz kazandı
Etiketler: Buse Tosun , Yasemin Adar , Avrupa Güreş Şampiyonası , Osman Aşkın Bak , Altın madalya
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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