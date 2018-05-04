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‘Altın kız’

’nda kadınlar 76 kiloda , Rus rakibini yenerek üst üste 3. kez nın sahibi oldu. 68 kiloda ise bronz kazandı

‘Altın kız’ Yasemin Adar
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, kazandı. Yasemin Adar, finalde olimpiyat üçüncüsü Rus sporcu Ekaterina Bukina'yı 8-2 yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 68 kiloda ülkemizi temsil eden Buse Tosun ise Polonyalı Monika Ewa Michalik'i 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her iki sporcumuz için kutlama mesajı yayınladı.
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