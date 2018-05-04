Alman basını, Celta Vigo'dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun bir sonraki durağının sarı-kırmızılı takım olacağını iddia etti.
Emre Mor Galatasaray yolunda...
Etiketler: Emre Mor , Galatasaray , Celta Vigo
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