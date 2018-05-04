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Yol Durumu
  1. Yurttan ve dünyadan spor gündemi

yolunda...

Alman basını, 'dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun bir sonraki durağının sarı-kırmızılı takım olacağını iddia etti.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 08:15
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