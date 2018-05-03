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Tuna Altuna&Anıl Yüksel ikilisi ilk turda elendi

Tuna Altuna&Anıl Yüksel ikilisi ilk turda elendi
TEB BNP Paribas UIuslararası Erkekler Turnuvası'nda toprak kort turnuvasında, çiftler birinci tur müsabakasında Tuna-Anıl ikilisi, Japon Mc- Lachlan ve ABD'li Monroe çiftine 6-2 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 mağlup oldu. Tuna-Anıl ikilisi bu sonucun ardından turnuvaya ilk turda veda etmiş oldu.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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