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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar...

Süper Ligde 32. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto 'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

6 Mayıs Pazar:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

7 Mayıs Pazartesi:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.



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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 11:22
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