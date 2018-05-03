Sadece bir oyun olma özelliğinin ötesine geçerek endüstriyelleşen ve evrensel bir imparatorluk haline gelen futbolun ekonomik yönü bugün İstanbul'da masaya yatırılıyor... Türkiye'nin lider markası SABAH, devletin ilgili kurumları, futbola yatırım yapan markalar ve iş dünyasını Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) bir araya getiriyor.

Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yaptı. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları...

"DOĞU PAZARI'NA YÖNELMEMİZ LAZIM"

"Dünyada futbol özellikle son yıllar inanılmaz derecede ekonomik olarak büyüyor. Bunda da en önemli konulardan bir tanesi; dünyada yeni açılan pazarlar. Özellikle Avrupa'da büyük kulüplerin popülarite Avrupa'dan çıkmasına rağmen, pazar ise daha çok Doğu'dan gelmekte. Uluslararası büyük takımların hemen hemen hepsinin bütün sponsorları Doğu Pazarı'ndan gelmekte."

"EN ÖNEMLİ KONU İZLENEBİLİRLİK"

"Hedef; Süper Lig'i Türkiye'nin en değerli global markası haline getirebilmek. Kulüpler Birliği olarak bununla alakalı bazı çalışmalarda bulunduk. En önemli şeylerden bir tanesinin globasl marka değerini artırmak olduğunu düşünüyoruz. Global marka değerini artırmak ne sağlayacak? En önemli konunun izlenebilirlik arttığı sürece bunun Türk futboluna inanılmaz derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kulüpler Birliği'nin kuruluş amacı; yayın ihalesiyle ilgili başlamış vaziyette. Dünya çapındaki büyüyen futbol ekonomisini baktığımıza zaman Kulüpler Birliği olarak Türkiye'yi de Süper Lig özelinde daha büyütmek amacındayız. Daha büyüttüğümüz zaman ne olacak? Daha kaliteli futbolculara daha ucuz fiyata Türkiye'ye getirme fırsatımız olacak. İzlenebilirliği arttırdığımız sürece çok daha uygun şartlarda Türkiye'ye oyuncular getirebileceğiz. Yıldız futbolcuların Türkiye'yle ilgili bundan evvelki algıları; Orta Doğu'ya gitmeden evvelki bir durak olarak görünmekte. Süper Lig'in marka değerini yukarı çıkartırsak daha ekonomik şartları uygun oyuncuları transfer edebiliriz."

"YURT DIŞINDAN MAÇ ORGANİZASYONU YAPILMALI"

"İzlenebilirliği artırdığımız takdirde Cenk Tosun örneğinde olduğu gibi yüksek bedellerle futbolcu satışları gelecektir. Bütün bunları hepsi izlenebilirlikle alakalı. Bunu artırabilirsek yurt dışı yayın hakları gelirleri de artacaktır. Süper Lig'in uluslararası anlamda izlenebilirliği bizim için çok büyük önem arz etmekte. Premier Lig'deki sponsorların çoğunluğu dünya markası olmak için bunu yapıyorlar. Daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne katılım da kulüplerin gelirleri için çok önemli. Süper Lig'deki takımlarımızın pazarlanması artırılmalı. Yurt dışında maç organizasyonlarının yapılması gerekiyor."

"LİGLERİN PAZARLANMASI KULÜPLERİN İŞİ"

Dünyada bu iş çözülmüş vaziyette. Güçleri hem bir yerde birleştirip hem de kuvvetler ayrılığı yaratmalıyız. Dünyadaki global liglerin pazarlanması kulüplerin işi haline geliyor. Bu özel kurulmuş şirketler bu işi yapıyor. Kulüplerin bunu kendilerinin pazarlayacağı bir yapı içinde olması lazım. Bu adımları atmadığımız sürece, Federasyondan şunu bekliyoruz, Federasyondan bunu bekliyoruz gibi durumlar içinde kalıyoruz.

"ACİLEN YAPMAMIZ GEREKENLER..."

Fikstürler hatta hakemler bile bazı liglerde bu Kulüpler Birliği benzeri şirketler üzerinden ayarlanmakta. Kulüpler Birliği'nin işi kendi sorumluluğunda olduğunu hissedip, icraata dökme zamanı gelmiştir. Bunlar esasında hepimizin bildiği ama bir türlü adımını atamadığımız şeyler. Bizim acilen futbol ailesi olarak yapmamız gerekenler; Finansal Fair Play ile alakalı adımlar atılması ve ekonomik olarak kulüplerin belirli bir çizgiye getirilmesi, ondan sonra da büyüyen bir trendle de marketinge ağırlık vermemiz lazım.

"TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜRLER"

Özellikle Turkuvaz Grubu yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir forum olmasını diliyorum. Güzel bir düşünce. İnşallah bunun devamlılığı gelir."