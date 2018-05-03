Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk olacak. Konyaspor'un da bulunduğu I Grubu'nun 1. ve 2. sırada tamamlayan Salzburg ve Marsilya finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Fransa'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, aldığı galibiyetin avantajını kullanarak finale yükselmenin hesaplarını yaparken, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Salzburg, harikalar yaratarak geldiği yarı finalin ardından taraftarlarına final zaferini yaşatmak istiyor.



UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.



Salzburg-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?​



Red Bull Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Sergei Karasev'in düdük çalacağı karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Samassekou, Berisha, Schlager, Dabbur, Hee-Chan



Marsilya: Pele, Amavi, Rami, Gustavo, Sarr, Lopez, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Mitroglou



Marsilya final yolunda avantajlı



Turun Fransa'da oynanan ilk maçını Marsilya her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Fransız temsilcisinin gollerini 15. dakikada Florian Thauvin ve 63. dakikada Clinton N'Jie kaydetti.



Marsilya'nın yarı final yolculuğu



Marsilya, Avrupa Ligi I Grubu'nda Salzburg, Atiker Konyaspor ve Vitoria Guimaraes ile mücadele etti ve grubu 2. sırada tamamladı. Son 32 Turunda Sporting Braga ile eşleşen takım rakibini ilk maçta 3-0 yenerken, ikinci maçta 1-0 yenilse de turu geçti. Son 16 Turunda ise Athletic Bilbao ile rakip olan Marsilya turu 3-1 ve 2-1'lik galibiyetlerle geçmeyi başardı. Çeyrek Final'de Leipzig ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibini ikinci maçta 5-2 yenerek tur atladı.



Salzburg'un yarı final yolculuğu



Salzburg ise Marsilya, Atiker Konyaspor ve Vitoria Guimaraes ile I Grubu'nda mücadele etti ve grubu lider tamamladı. Son 32 Turunda Real Sociedad ile eşleşen takım turu 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Ardından Son 16 Turunda Borussia Dortmund ile eşleşen takım sürpriz şekilde turu 2-1 ve 0-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Avusturya temsilcisi Çeyrek Finalde Lazio ile eşleşti. İlk maçta rakibine 4-2 yenilen Salzburg, evinde büyük bir sürprize imza attı ve sahadan 4-1 galip ayrılarak turu geçti.