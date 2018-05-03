Atletico Madrid-Arsenal maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nin finalistlerinden biri belirlenecek. İlk maçta Londra'da karşılaşan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan iki takım final biletini Madrid'te almaya çalışacak. Deplasmanda gollü beraberlik elde ederek önemli bir avantaj elde eden Atletico Madrid, bu avantajı evinde iyi kullanmak isterken, Arsenal ise bu kez sonuca ulaşmayı istiyor. Futbolseverler Atletico Madrid-Arsenal maçını heyecanla bekliyor.

Atletico Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Atletico Madrid sahasında Arsenal'i konuk edecek. 3 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.05'te Wanda Metropolitano'da oynanacak maçı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek, yardımcılıklarını ise Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Atletico Madrid-Arsenal maçı TRT Spor ve Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

Avantaj Atletico Madrid'te

Turun ilk maçı Londra'da oynandı. İlk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. 10. dakikaa Sime Vrsaljko ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Arsenal, 61. dakikada Alexandre Lacazette'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 82.dakikada Antoine Griezmann'ın golü maça dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Bu tura nasıl geldiler?

Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de yarıştan erken koparken umutlarını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürüyor. H Grubu'nu Kızılyıldız, Köln ve BATE Borisov'u geride bırakarak lider tamamlayan Topçular, Son 32 Turunda Östersunds'la eşleşti. İlk maçı 3-0 kazanan Wenger'in öğrencileri ikinci maçı 2-1 kaybetse de turu atladı. Ardından Milan'la eşleşen Kırmızılılar rakibini 2-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek turu geçti. Çeyrek Finalde ise CSKA Moskova'yı 4-1 ve 2-2 ile geçen Arsenal şimdi kupayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atletico Madrid, bu turnuvada tutunamadı. Roma, Chelsea ve Qarabağ Ağdam'ın yer aldığı C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Son 32 Turunda Copenhagen ile eşleşen takım rakibini 4-1 ve 1-0 yenerek turu geçti. Son 16 Turunda ise Lokomotiv Moskova ile eşleşen Madrid ekibi ilk maçı 3-0, ikinci maçı 5-1 kazandı ve adını Çeyrek Finale yazdırdı. İspanyol ekibi son turda ise Sporting Lizbon'u ilk maçta 2-0 yendi. İkinci maçta sahdan 1-0 yenik ayrılsa da turu geçen taraf oldu.