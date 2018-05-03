Okan Buruk: Bizim için çok önemli

Pazar günü Galatasaray önünde kritik bir sınav verecek olan Akhisarspor puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. O yüzden Galatasaray maçı bizim için de lige tutunmak adına çok önemli olacak" dedi



DONK'UN DURUMU CUMARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Ryan Donk'un tedavisi sürüyor... Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Hollandalı yıldız için teknik heyet, sağlık kuruluna "Yetiştirin" talimatı verdi. Kesin durumun cumartesi belli olacağı öğrenildi.