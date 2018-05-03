Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.



"Çağlar Söyüncü, Arsenal'le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi. Erce'yi, Barış Alıcı'yı ve Berke'yi Avrupa'ya satmak üzere görüşmeler yapıyoruz. 3'ünü birden satmayı düşünüyoruz. Yarın sabah Freiburg maçına gideceğim. Ardından Chelsea-Liverpool maçına geçeceğim. İkisine de futbolcu satacağım."