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  1. Kulüpler Birliği'nden Türk futbolunun kurtuluş reçetesi

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Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, Altınordu'dan Freiburg'a giden milli yıldız 'nün sezon sonunda 'e gideceğini açıkladı.

Milli yıldız Arsenalda! Başkan resmen açıktı

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

", 'le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi. Erce'yi, Barış Alıcı'yı ve Berke'yi Avrupa'ya satmak üzere görüşmeler yapıyoruz. 3'ünü birden satmayı düşünüyoruz. Yarın sabah Freiburg maçına gideceğim. Ardından Chelsea-Liverpool maçına geçeceğim. İkisine de futbolcu satacağım."

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 12:16
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