Fenerbahçeli Fernandao, Süper Lig'de zirvede olduğu hava topları hakimiyetinde Avrupa'da da ilk sıralarda yer alıyor. Brezilyalı bu kulvarda Avrupa'da ilk 5'te.
Fernandao Hava Yolları!
Etiketler: Fernandao , Fenerbahçe
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
Fenerbahçeli Fernandao, Süper Lig'de zirvede olduğu hava topları hakimiyetinde Avrupa'da da ilk sıralarda yer alıyor. Brezilyalı bu kulvarda Avrupa'da ilk 5'te.
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