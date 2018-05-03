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Hava Yolları!

Fernandao Hava Yolları!

li , Süper Lig'de zirvede olduğu hava topları hakimiyetinde Avrupa'da da ilk sıralarda yer alıyor. Brezilyalı bu kulvarda Avrupa'da ilk 5'te.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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