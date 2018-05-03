Fener, Tofaş’ı devirdi liderliği garantiledi

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasının erteleme maçında dün sahasında takipçisi Tofaş'ı 98-78 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla ligde 24. galibiyetini elde etti. ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe'de 19 sayı iye oynayan Ahmet Düverioğlu galibiyette büyük pay sahibi oldu.