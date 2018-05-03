Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasının erteleme maçında dün sahasında takipçisi Tofaş'ı 98-78 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla ligde 24. galibiyetini elde etti. ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe'de 19 sayı iye oynayan Ahmet Düverioğlu galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Fener, Tofaş’ı devirdi liderliği garantiledi
Etiketler: Fenerbahçe , TOFAŞ
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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