;
Yol Durumu
  1. Emre Mor bir kez daha kadro dışı

Finali belli oldu! Real Madrid-

Yarı Final'inde 'in forma giydiği , deplasmanda 5-2 kaybettiği 'u evinde ağırladı.

Kupa 1de finalin adı belli oldu

Yarı Final'inde 'in forma giydiği , deplasmanda 5-2 kaybettiği 'u evinde ağırladı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Roma ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takım Roma olurken Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Etiketler: , , , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 21:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ