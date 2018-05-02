UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final'inde Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda 5-2 kaybettiği Liverpool'u evinde ağırladı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Roma ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takım Roma olurken Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi Finali belli oldu! Real Madrid-Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final'inde Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda 5-2 kaybettiği Liverpool'u evinde ağırladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final'inde Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda 5-2 kaybettiği Liverpool'u evinde ağırladı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Roma ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takım Roma olurken Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
Etiketler: cengiz ünder , Liverpool , Roma , UEFA , Şampiyonlar Ligi
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