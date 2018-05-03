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Avrupa'nın önemli bir ismiyle anlaştık

, önemli bir adamıyla anlaştıklarını söyleyerek, “Türk futbolu için örnek teşkil edecek” dedi

Avrupanın önemli bir ismiyle anlaştık
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, un kalkınması için Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

DÜNYA ÇAPINDA OTORİTE
Dünya Kupası'nın ardından anlaştıkları ismi açıklayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Futbolun kalkınması projemizle ilgili olarak, Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştık. Kendisi için Rusya'ya gidiyor. Dünyada bu konunun denenmiş ve başarıya ulaşmış modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı. Dünya çapında bir otorite.Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk Futbolu için örnek teşkil edecek" dedi.

İKİNCİ LİG'DEN TAKIM ALACAK
F.Bahçe Başkanı 'ın 2. 'den bir takım alacağı iddia edildi. Bu takımda genç yıldızlar forma giyecek.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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