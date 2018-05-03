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  1. Emre Mor'a şok! Bir kez daha...

'da harekatı

Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 10:15
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