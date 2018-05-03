Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Galatasaray'da transfer harekatı
Etiketler: transfer , Cheivo , Galatasaray , samuel bastien
Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.