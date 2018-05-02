Kartal Tahkim’e gitti

Beşiktaş F.Bahçe ile oynadıkları kupa maçının kaldığı yerden oynanması kararına itirazda bulundu. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar savunacağız. Alınan bu karar UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmazsa Beşiktaş 3 Mayıs Perşembe günü aldığı sahaya çıkmama kararını uygulayacaktır" ifadesini kullandı.