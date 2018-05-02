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  1. Hocama teşekkür ederim

Kartal Tahkim’e gitti

’nin verdiği F.Bahçe derbisinin kaldığı yerden oynanması kararına dün itirazda bulundu

Kartal Tahkim’e gitti

F.Bahçe ile oynadıkları kupa maçının kaldığı yerden oynanması kararına itirazda bulundu. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar savunacağız. Alınan bu karar UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmazsa Beşiktaş 3 Mayıs Perşembe günü aldığı sahaya çıkmama kararını uygulayacaktır" ifadesini kullandı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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