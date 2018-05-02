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için top Kocaman’da

Eljif Elmas için top Kocaman’da

Fener'de forma şansı bulamayan 'ın sezon sonunda takımda mı kalacağı yoksa kiralanacağına teknik patron karar verecek. Eljif Elmas'ın kiralanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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