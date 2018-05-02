Fener'de forma şansı bulamayan Eljif Elmas'ın sezon sonunda takımda mı kalacağı yoksa kiralanacağına teknik patron Aykut Kocaman karar verecek. Eljif Elmas'ın kiralanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor
Eljif Elmas için top Kocaman’da
Etiketler: Eljif Elmas , Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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