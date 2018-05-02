Trabzon Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Sümer, şunları söyledi: "Gelecek sene için taraftarımız acı çekmeye hazır olmalı. Acı çekmeden de büyük başarılara ulaşmak mümkün değil. Her başarının temelinde acılara katlanma var. Acı çekmeden mutluluk olmaz"
BAŞKALAŞMA UZAKLAŞTIRDI
"trabzonspor yeniden kendi olmayı bilmeli bunu başarmalı. O özgünlükte Trabzonspor önemli başarılar elde etti, büyüklüğe ulaştı. Başkalaşma, Trabzonspor'u kendi özgün yapısından uzaklaştırdı."
KARİYER DEĞİL GENÇLER LAZIM
"Baktığınızda Trabzonspor'un bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeri yüksek tüm oyuncular verimsiz oldu... Kimler verimli oldu derseniz; kariyer ihtiyacı duyan genç oyuncular başarılı oldu derim."
YENİDEN DİZAYN ETMELİYİZ
"Kulüp sportif açıdan çözülme ve dağılma yaşıyor. Ne kendi kaynaklarını kullanabiliyor ne yabancı oyuncu tercihlerinde, ya da oyuncuların bağlantılarında çok tutarı. Sportif başarıyı yeniden dizayn etmeye ihtiyaç var."
FUTBOLCU İHRAC EDECEĞİZ
"Trabzonspor için en acı verici taraf, kendi oyuncuları kendine yabancı olmuş. yabancıyı reddetmek gibi bir şey söz konusu değil. Bizim arzumuz Trabzonspor'dan da yabancı ülkelere oyuncu gitmesidir."
BURAK KENDİNE AİT DEĞİL!
Burak Yılmaz'ın, "Gelmem doğru olandı, sanırım gitmem de doğru olan" şeklindeki açıklamaları değerlendiren Sümer, "Burak inanıyorum ki, bu açıklamaları art niyetle yapmadı. Belki de kulübe bir kolaylık olsun anlayışı ile yaptı. Burak kendine ait değil şu anda. Sonuçta bir sözleşmesi var. Kulübün onunla ilgili bir açıklaması, kararı yok. Karşılıklı bir araya gelinip, konuşulur daha sonra nasıl olması gerektiği noktasında ortak bir karar verilir" ifadelerini kullandı.
YUNUS EMRE SEL
BAŞKALAŞMA UZAKLAŞTIRDI
"trabzonspor yeniden kendi olmayı bilmeli bunu başarmalı. O özgünlükte Trabzonspor önemli başarılar elde etti, büyüklüğe ulaştı. Başkalaşma, Trabzonspor'u kendi özgün yapısından uzaklaştırdı."
KARİYER DEĞİL GENÇLER LAZIM
"Baktığınızda Trabzonspor'un bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeri yüksek tüm oyuncular verimsiz oldu... Kimler verimli oldu derseniz; kariyer ihtiyacı duyan genç oyuncular başarılı oldu derim."
YENİDEN DİZAYN ETMELİYİZ
"Kulüp sportif açıdan çözülme ve dağılma yaşıyor. Ne kendi kaynaklarını kullanabiliyor ne yabancı oyuncu tercihlerinde, ya da oyuncuların bağlantılarında çok tutarı. Sportif başarıyı yeniden dizayn etmeye ihtiyaç var."
FUTBOLCU İHRAC EDECEĞİZ
"Trabzonspor için en acı verici taraf, kendi oyuncuları kendine yabancı olmuş. yabancıyı reddetmek gibi bir şey söz konusu değil. Bizim arzumuz Trabzonspor'dan da yabancı ülkelere oyuncu gitmesidir."
BURAK KENDİNE AİT DEĞİL!
Burak Yılmaz'ın, "Gelmem doğru olandı, sanırım gitmem de doğru olan" şeklindeki açıklamaları değerlendiren Sümer, "Burak inanıyorum ki, bu açıklamaları art niyetle yapmadı. Belki de kulübe bir kolaylık olsun anlayışı ile yaptı. Burak kendine ait değil şu anda. Sonuçta bir sözleşmesi var. Kulübün onunla ilgili bir açıklaması, kararı yok. Karşılıklı bir araya gelinip, konuşulur daha sonra nasıl olması gerektiği noktasında ortak bir karar verilir" ifadelerini kullandı.
YUNUS EMRE SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.