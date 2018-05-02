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Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörüözel açıklamalar yaptı"Gelecek sene için taraftarımız acı çekmeye hazır olmalı. Acı çekmeden de büyük başarılara ulaşmak mümkün değil. Her başarının temelinde acılara katlanma var.yeniden kendi olmayıbilmeli bunu başarmalı.Başkalaşma,kendi özgünyapısından uzaklaştırdı."'un bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeri yüksek tüm oyuncular verimsiz oldu... Kimler verimli oldu derseniz; kariyer ihtiyacı duyan genç oyuncular başarılı oldu derim."sportif açıdan çözülme ve dağılma yaşıyor. Ne kendi kaynaklarını kullanabiliyor ne yabancı oyuncu tercihlerinde, ya da oyuncuların bağlantılarında çok tutarı. Sportif başarıyı yeniden dizayn etmeye ihtiyaç var."için en acı verici taraf,kendi oyuncuları kendineyabancı olmuş.yabancıyı reddetmekgibi bir şey söz konusudeğil. Bizim arzumuzdayabancı ülkelere oyuncugitmesidir."Yılmaz'ın, "Gelmem doğru olandı, sanırım gitmem de doğru olan" şeklindeki açıklamaları değerlendiren, "Burak inanıyorum ki, bu açıklamaları art niyetle yapmadı. Belki de kulübe bir kolaylık olsun anlayışı ile yaptı.Kulübün onunla ilgili bir açıklaması, kararı yok. Karşılıklı bir araya gelinip, konuşulur daha sonra nasıl olması gerektiği noktasında ortak bir karar verilir" ifadelerini kullandı.