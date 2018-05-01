Beşiktaş'ta şok üstüne şok yaşanıyor... Galatasaray maçında sakatlanan Pepe ve Negredo'nun sezonu kapattığı açıklandı. Bu gelişme Siyah-Beyazlı takımda şok etkisine neden oldu. Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk şansını ince hesaplara bırakan Beşiktaş'ta Negredo'nun sezonu kapattığının açıklanmasının ardından Pepe'den gelen haber de üzüntüye yol açtı. Portekizli futbolcunun sol uyluk arka adale Biceps'te Tip A3 mikro yırtık ve kanama tespit edildi. Böylece Pepe ve Negrodo, Kayseri, Osmanlı ve Sivas maçında oynamayacak.
Pepe ve Negredo sezonu kapattı
Galatasaray maçında sakatlanan iki yıldızın sezonu kapattığı açıklandı. Bu haber şok etkisi yaşattı
Etiketler: Negredo , Pepe , Beşiktaş , Galatasaray
- 01 Mayıs 2018, Salı
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