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Başkanı Cengiz trafik kazası geçirdi

Kulübü Başkanı , dün oynanan Beşiktaş maçının ardından trafik kazası geçirdi.

G.Saray Başkanı Cengiz trafik kazası geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden 'da, başkan maç sonrası trafik kazası geçirdi.

Gece 00.00'da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şoförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 11:34
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