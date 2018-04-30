Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazası geçirdi.

Gece 00.00'da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şoförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.