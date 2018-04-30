Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo derbide yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememiş ve 35. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakmıştı. Bugün yapılan sağlık kontrolleri sonrası sezonun geride kalan son 3 maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



2017/18 SEZONUNU 15 GOL 9 ASİSTLE TAMAMLADI

Sezon başında kadroya dahil edilen İspanyol golcü tanıtım toplantısında bu sezon Süper Lig'de en az 35 gol atabileceğini ifade etmişti. 2017/18 sezonunda toplamda 43 maçta forma giyen Negredo 15 gol 9 asist üretti. Bu gollerin 7'sini Süper Lig'de 7'sini ise Türkiye Kupası'nda attı. Şampiyonlar Ligi sürecini de bir gol bir asistle tamamladı.

PEPE DE SEZONU KAPATTI

Galatasaray maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe'nin de sezonu kapattığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklandı.