;
Yol Durumu
  1. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattılar

'den 'ye fikstür önerisi

'den, şampiyonluk potasındaki takımların kalan maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.

Fenerbahçeden TFFye fikstür önerisi

, 'ndan kalan maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir.

Etiketler: , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 21:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar