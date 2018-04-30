Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kalan maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir.



