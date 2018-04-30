Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kalan maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebinde bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir.
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