;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür önerisi

'tan flaş açıklaması!

'tan yarı finalindeki maçıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...

Beşiktaştan flaş Türkiye Kupası açıklaması!

Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız 'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla

JK

Etiketler: , , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 21:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar