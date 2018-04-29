Yıldız savaşları

Son 4 haftaya zirvede giren Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor... Takımına hücum emri veren teknik direktör Fatih Terim, "Başakşehir puan kaybederse zirvede kalmak için bize beraberlik yetecek. Fakat biz sadece derbiye odaklanacağız. Ne olursa olsun kazanmak için sahaya çıkacağız ve taraftarımızın da desteğiyle bu başaracağız" dedi.
Orta alanda baskı yapılacak
Hafta başından bu yana derbi stratejisine çalışan Terim ilk önce rakibi orta alanda yapılacak baskı ile bozmayı hedefliyor. Ardından da kapılacak toplarla Beşiktaş defansı dengesiz yakalanacak.
GOMİS'E 'TOP AL' UYARISI
Donk, Fernando ve Belhanda ile özel olarak ilgilenen tecrübeli hoca, bu ikiliden savunmada ve hücumda hatasız oyun istiyor. Terim, Gomis'e de "Hareketli ol. Sürekli topla buluş" uyarısı yaptı.
Dev derbiye Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girecek olan Beşiktaş galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Şenol Güneş futbolcularına "Biz Galatasaray'dan daha iyi bir takımız" dedi ve "Sizden ekstra bir şey beklemiyorum. Kendi oyunumuzu oynayalım ve kazanalım" diye konuştu.
GÜNEŞ'TEN 'PAS PAS PAS' EMRİ!
Orta alanda Atiba ve Medel'i birlikte oynatacak olan Güneş, Quaresma, Babel ve Talisca'yı da bu ikiliye yaklaştıracak. Kurulacak pas bağlantısıyla hem oyun kontrol edilecek hem de rakip yorulacak.
SADECE FUTBOLA ODAKLANIN
Rakibin maça agresif ve baskılı başlaşacağını düşünen tecrübeli hoca özellikle ilk 15 dakika gol yemek istemiyor. Güneş, futbolcularına sakinlik uyarısı yaparak "Sadece futbola odaklanın" dedi.
TÜM SEZONA BEDEL GECE
Büyük maç geldi çattı... Tarihinin en çekişmeli şampiyonluk mücadelesine sahne olan Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek derbide Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. 30 haftadır nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakiplerin TT Stadı'ndaki buluşması saat 19.00'da başlayacak. Dev derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Haftaya 63 puanla lider giren Galatasaray eğer kazanırsa şampiyonluk için dev bir adım atacak. Beşiktaş derbiden zaferle ayrılması halinde son 3 haftaya çok daha iddialı girecek. Cimbom'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz forma giyemeyecek. Kartal'da ise sakatlığı bulunan Caner Erkin takımdaki yerini alamayacak.
CİMBOM'DA GÖZLER GOMİS'TE
27 golle krallık yarışında zirvede yer alan Gomis bu akşam Cimbom'un en büyük hücum silahı olacak.
TALİSCA FORMUNUN ZİRVESİNDE
Ligin ikinci yarısında adeta fırtına gibi esen Anderson Talisca, kariyerin en formda dönemlerinden birisini yaşıyor.
Orta alanda baskı yapılacak
Hafta başından bu yana derbi stratejisine çalışan Terim ilk önce rakibi orta alanda yapılacak baskı ile bozmayı hedefliyor. Ardından da kapılacak toplarla Beşiktaş defansı dengesiz yakalanacak.
GOMİS'E 'TOP AL' UYARISI
Donk, Fernando ve Belhanda ile özel olarak ilgilenen tecrübeli hoca, bu ikiliden savunmada ve hücumda hatasız oyun istiyor. Terim, Gomis'e de "Hareketli ol. Sürekli topla buluş" uyarısı yaptı.
Dev derbiye Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girecek olan Beşiktaş galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Şenol Güneş futbolcularına "Biz Galatasaray'dan daha iyi bir takımız" dedi ve "Sizden ekstra bir şey beklemiyorum. Kendi oyunumuzu oynayalım ve kazanalım" diye konuştu.
GÜNEŞ'TEN 'PAS PAS PAS' EMRİ!
Orta alanda Atiba ve Medel'i birlikte oynatacak olan Güneş, Quaresma, Babel ve Talisca'yı da bu ikiliye yaklaştıracak. Kurulacak pas bağlantısıyla hem oyun kontrol edilecek hem de rakip yorulacak.
SADECE FUTBOLA ODAKLANIN
Rakibin maça agresif ve baskılı başlaşacağını düşünen tecrübeli hoca özellikle ilk 15 dakika gol yemek istemiyor. Güneş, futbolcularına sakinlik uyarısı yaparak "Sadece futbola odaklanın" dedi.
TÜM SEZONA BEDEL GECE
Büyük maç geldi çattı... Tarihinin en çekişmeli şampiyonluk mücadelesine sahne olan Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek derbide Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. 30 haftadır nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakiplerin TT Stadı'ndaki buluşması saat 19.00'da başlayacak. Dev derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Haftaya 63 puanla lider giren Galatasaray eğer kazanırsa şampiyonluk için dev bir adım atacak. Beşiktaş derbiden zaferle ayrılması halinde son 3 haftaya çok daha iddialı girecek. Cimbom'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz forma giyemeyecek. Kartal'da ise sakatlığı bulunan Caner Erkin takımdaki yerini alamayacak.
CİMBOM'DA GÖZLER GOMİS'TE
27 golle krallık yarışında zirvede yer alan Gomis bu akşam Cimbom'un en büyük hücum silahı olacak.
TALİSCA FORMUNUN ZİRVESİNDE
Ligin ikinci yarısında adeta fırtına gibi esen Anderson Talisca, kariyerin en formda dönemlerinden birisini yaşıyor.
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