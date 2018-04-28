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Fenerbahçe Teknik Direktörü : maça çıkacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Kasımpaşa mücadelesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, "'ın sahaya çıkmaması inandırıcı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Kocaman: Beşiktaş maça çıkacak

'ın açıklamaları şu şekilde:

"En kritik hafta gibi gözüküyordu, derbinin de oynanacak olması nedeniyle. Rakibimiz kendi sahasında gol ortalaması olarak 2 civarında atan ama bununla birlikte 1,5 civarında yiyebilen bir takım.

Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. 'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı hem yumuşatmak için, hem de farklı yerlere farklı mesajlar vermek için bunu yaptıklarını düşünüyorum.

Beşiktaş'ın maça çıkmayacağız demesi bana pek inandırıcı gelmedi. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. 'in başının yarılmamasına rağmen yarıldığını söylemedi, hükmen mağlubiyeti gerektiriyordu.

Beşiktaş çıkar da, bizi yenerse ilk kutlayan ben olacağım. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması inandırıcı gelmiyor."

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 21:41
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