Aykut Kocaman'ın sezon sonunda istifa edeceğini söyleyen Dilmen, bu iddiasını ise sezon sonunda olacak kongreye bağladı.
Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak iddia
Etiketler: Aykut Kocaman , Aziz Yıldırım
Aykut Kocaman'ın sezon sonunda istifa edeceğini söyleyen Dilmen, bu iddiasını ise sezon sonunda olacak kongreye bağladı.
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