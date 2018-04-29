Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter adresinden Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Real Madrid-Bayern Münih arasında oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle;
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a büyük görev
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid-Bayern Münih maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter adresinden Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Real Madrid-Bayern Münih arasında oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Etiketler: Cüneyt Çakır , UEFA
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