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'dan 'a büyük görev

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek.

UEFAdan Cüneyt Çakıra büyük görev

Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter adresinden Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Real Madrid-Bayern Münih arasında oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmasında 'ın düdük çalacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 12:34
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