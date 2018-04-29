Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter adresinden Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Real Madrid-Bayern Münih arasında oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

