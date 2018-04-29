Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele, ligin bitimine son 4 hafta kala yalnızca bu iki takımı değil, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor...

Kritik maç öncesi Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 62, Fenerbahçe ise 60 puanda bulunuyor. Bu maçta alınacak sonuç, şampiyonluk yarışında bulunan 4 takımı da etkileyecek.



GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KAZANIRSA...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi Galatasaray'ın kazanması halinde, sarı-kırmızılı takım puanını 66'ya yükseltecek ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Galatasaray'ın Beşiktaş ile arasındaki puan farkını, ligin bitimine 3 hafta kala 4'e yükseltmesi, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmasına sebebiyet verebilir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA...

Kritik derbide gülen tarafın Beşiktaş olması halinde ise siyah-beyazlılar puanını 65'e yükseltecek ve Galatasaray'ın 2 puanla önüne geçecek. Medipol Başakşehir'in derbinin oynanacağı gün Osmanlıspor deplasmanında alacağı olası galibiyette dahi haftayı lider kapatacak olan Beşiktaş, ikili averajda rakibinin gerisinde olduğu için sezon sonuna kadar iki takımın da puan kaybetmediği düşünüldüğünde şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıracak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

BERABERLİK, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'YE YARIYOR

Dev derbide beraberliğin çıkması ise Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yarayacak. Ligin 3'üncü ve 4'üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Medipol Başakşehir, olası Osmanlıspor galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacakken, Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında galip gelmesi halinde puanını 63'e yükselterek Başakşehir ile 2, Galatasaray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda haftayı kapatacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI



GALATASARAY: Beşiktaş, Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor, Göztepe (D)

BEŞİKTAŞ: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Sivasspor

BAŞAKŞEHİR: Osmanlıspor (D), Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa

FENERBAHÇE: Bursaspor, Karabükspor (D), Konyaspor

İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'deki 120. randevularına hazırlanıyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig, 18 takımla oynanmaya başladığından bu yana, iki takım ligin 30. haftaları ve sonrasında dokuz kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçlarda 4-3'lük üstünlük kurdu . İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında toplam beş gol oldu. Galatasaray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü var. İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla sarı kırmızılılar olmuştu.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi ve bu maçların 10'unda gol atamadı. Galatasaray evinde oynadığı son yedi derbinin sadece birini kazanabildi; o galibiyet de iç sahadaki son maçta Trabzonspor karşısındaydı. Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı ligde altı maçtır kaybetmiyor. Bu, Güneş'in rakibine karşı elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi. Galatasaray evinde 17 maçtır yenilmiyor ve son 10 maçını kazandı. Sarı kırmızılılar en son Nisan 2009 - Mart 2010'da iç sahada 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etmiş, en son Aralık 2005 - Ağustos 2006 arasında evinde arka arkaya 11 maç kazanmıştı.

Beşiktaş ligdeki son dört maçını kazandı. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş döneminde sadece bir kez aynı sezon içinde arka arkaya beş lig maçından galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray bu sezon ligin en fazla gol atan takımı. Beşiktaş ise bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ligin üçüncü sırasında. Beşiktaş bu sezon ligin en az gol yiyen takımı. Galatasaray ise bu alanda Başakşehir'in ardından ligin üçüncü sırasında. Beşiktaş'ın Galatasaray'a ligde attığı son sekiz golün beşi duran toplardan geldi. Galatasaray'ın derbilerde yediği son 11 golün altısı duran toplardan geldi. Galatasaray bu sezon ligde Karabükspor'un ardından duran toplardan en fazla gol yiyen takım. Beşiktaş ise Göztepe'nin ardından ligde duran toplardan en fazla gol bulan iki takımdan biri.

Beşiktaş bu sezon ligin en fazala kafa golü atan takımı. Galatasaray ise Kasımpaşa'nın ardından ligde en fazla kafa golü yiyen ikinci takım. Galatasaray bu sezon ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan (61), Beşiktaş ise bu bölgeden en az gol yiyen takım. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan (Beşiktaş - %61 & Galatasaray - %59) ve en fazla isabetli şut çeken iki takım karşılaşacak. Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta kalelerini gole kapatan takımlar

İki takım aynı zamanda bu sezon ligde kalelerine en az şut çekilen takımlar: Galatasaray - 289 & Beşiktaş - 294. Beşiktaş'ın ligde attığı son 31 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım. Gomis geçen hafta Alanyaspor'a attığı golle birlikte 2014/15 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de bir sezonda en fazla gole katkı yapan isim oldu. Bu unvanın önceki sahibi Mario Gomez'di.

Alvaro Negredo, Beşiktaş forması giydiği son 23 resmi maçta 21 gole katkıda bulundu. Galatasaray'da bu sezon üç oyuncu sekizer asistle oynuyor: Belhanda, Rodrigues & Feghouli. Bu sezon ligde sadece Visca ve Valbuena bu isimlerden daha fazla asist yaptı. Bu sezon ligin en fazla şut pası atan iki oyuncusu bu maçta karşılaşacak: Ricardo Quaresma - 78 & Younes Belhanda - 74. Galatasaray'ın ligde attığı son 11 golün beşinde Mariano'nun direkt katkısı var.