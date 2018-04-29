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Rizespor, Ankaragücü 'e hoşgeldiniz

Çaykur Rize, Ümraniye’yi 1-0 yenerek 1 yıllık aranın ardından ’e çıktı. spor’u 3-0’la deviren Ankaragücü de 6 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi...

Rizespor, Ankaragücü Süper Lige hoşgeldiniz
Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ligin bitimine 1hafta kala Süper Lig biletini aldı. takipçilerinden Ümraniyespor'u de deplasmanda Robin Yalçın'ın attığı golle 1-0 yendi. Böylece ekibi geçen sezon düştüğü 'e 1 yıl aradan sonra geri döndü.



​ANKARAGÜCÜ KOLAY KAZANDI
Başkent temsilcisi Ankaragücü ise deplasmanında rakibini Kehinde, Umut Nayir ve Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi. Böylece Sarı- Lacivertliler 6 yıllık bir hasretten sonra Süper Lig vizesini aldı.

PLAY-OFF İÇİN 3 TAKIM BELLİ
Böylece Ç.Rize ve A.Gücü, Süper Lig'e çıktı. Ümraniye, ve Gazişehir vizesini aldı. Play-Off'a katılacak 4. ekip Altınordu- Erzurum maçıyla belli olacak.

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