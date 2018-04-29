Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ligin bitimine 1hafta kala Süper Lig biletini aldı. Çaykur Rizespor takipçilerinden Ümraniyespor'u de deplasmanda Robin Yalçın'ın attığı golle 1-0 yendi. Böylece Karadeniz ekibi geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra geri döndü.
ANKARAGÜCÜ KOLAY KAZANDI
Başkent temsilcisi Ankaragücü ise Manisa deplasmanında rakibini Kehinde, Umut Nayir ve Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi. Böylece Sarı- Lacivertliler 6 yıllık bir hasretten sonra Süper Lig vizesini aldı.
PLAY-OFF İÇİN 3 TAKIM BELLİ
Böylece Ç.Rize ve A.Gücü, Süper Lig'e çıktı. Ümraniye, Bolu ve Gazişehir Play-Off vizesini aldı. Play-Off'a katılacak 4. ekip Altınordu- Erzurum maçıyla belli olacak.
ANKARAGÜCÜ KOLAY KAZANDI
Başkent temsilcisi Ankaragücü ise Manisa deplasmanında rakibini Kehinde, Umut Nayir ve Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi. Böylece Sarı- Lacivertliler 6 yıllık bir hasretten sonra Süper Lig vizesini aldı.
PLAY-OFF İÇİN 3 TAKIM BELLİ
Böylece Ç.Rize ve A.Gücü, Süper Lig'e çıktı. Ümraniye, Bolu ve Gazişehir Play-Off vizesini aldı. Play-Off'a katılacak 4. ekip Altınordu- Erzurum maçıyla belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.