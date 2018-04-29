Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışının içinde yer alan Medipol Başakşehir, dev derbiyle ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı..
Medipol Başakşehir'den dikkat çeken derbi paylaşımı
Galatasaray ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı derbi maçı esnasında Başakşehir'in yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Medipol Başakşehir , türk telekom , Beşiktaş , Galatasaray
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