;
Yol Durumu
  1. Galatasaray'a Beşiktaş derbisinde çifte şok!
  2. Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileği

'den dikkat çeken derbi paylaşımı

ile 'ın kozlarını paylaştığı derbi maçı esnasında Başakşehir'in yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Etiketler: , , , ,
  • 29 Nisan 2018, Pazar 19:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar