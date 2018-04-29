

MARIANO ÖNCE DENEDİ SONRA ÇIKTI

Öte yandan mücadelede ilk 20 dakika geride kalırken Mariano, bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Birkaç dakika boyunca kendini deneyen ve maça devam etmek isteyen Brezilyalı, kenara 22. dakikada değişiklik işareti yaptı. Fatih Terim, oyuna Martin Linnes'i sürerken Mariano kenara geldi. Başarılı savunmacının durumu, ilk kontrollerin ardından belli olacak.