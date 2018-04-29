;
Yol Durumu
  1. Belhanda'nın hareketi kırmızı kart mıydı?
  2. Başakşehir'den dikkat çeken derbi paylaşımı

'a derbisinde çifte şok!

'in 31. haftasında 'ı ağırlayan , derbinin ilk 20 dakikasında iki şok yaşadı! görerek cezalı duruma düşerken Mariano da sakatlandı ve maça devam edemedi!

Galatasaraya Beşiktaş derbisinde çifte şok!
, derbisinin ilk 20 dakikasında iki şok birden yaşadı! 'in zirvesini doğrudan ilgilendiren maçın hemen başında , 'e yaptığı hareket nedeniyle 3. dakikada gördü. Sarı kart gören Younes Belhanda, Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.


MARIANO ÖNCE DENEDİ SONRA ÇIKTI
Öte yandan mücadelede ilk 20 dakika geride kalırken Mariano, bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Birkaç dakika boyunca kendini deneyen ve maça devam etmek isteyen Brezilyalı, kenara 22. dakikada değişiklik işareti yaptı. , oyuna Martin Linnes'i sürerken Mariano kenara geldi. Başarılı savunmacının durumu, ilk kontrollerin ardından belli olacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • 29 Nisan 2018, Pazar 19:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar