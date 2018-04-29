Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızlı takımın teknik direktörü Fatih Terim flaş bir hamle geldi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı bir şekilde tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Güneş'e daha önce "geçmiş olsun" dileklerini ileten Terim, bu kez de Türk Telekom Stadı'na misafir olarak gelen Güneş'i ziyaret etti.



Futbolcular ısınma hareketlerini sürdürdüğü sırada, Beşiktaş soyunma odasına giderek Güneş'i ziyaret eden Terim, deneyimli teknik adama geçmiş olsun dileklerini iletti.



Fatih Terim, maç öncesinde kısa bir değerlendirme yaptı. Başarılı teknik direktörümüz ''Rakiplerin kazanması, ki başka bir şey de beklemiyordum. Maçın önemi daha da arttı. İki takımdan birinin son üç maça daha zayıf bir ortamla girecek. İki takımın oyuncuları da bizler de bu durumu biliyoruz. Yerimizden memnunuz, açıkçası yerimizi kaybetmek istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.