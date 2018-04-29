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Malatya'da gol sesi çıkmadı

Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor-TM Akhisarspor maçı 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.

Malatyada gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor 10. sırada ki yerini korurken, Akhisarspor 36 puanla 12. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Pereira, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Kadir, Olcan, Muğdat, Barbosa, Seleznov

  • 29 Nisan 2018, Pazar 15:33
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