Başakşehir derbi öncesi zirveye yerleşti!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehirgeriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Visca, 74. dakikada Adebayor, 88. dakikada Epureanu ve 90. dakikada Mossoro kaydetti. Osmanlıspor'un golünü ise 42. dakikada Numan attı.



Bu sonucun ardından Başakşehir'in Süper Lig'deki puanı 65'e çıkardı. Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı.



İşte derbi öncesi puan durumu;



(65) M. Başakşehir

(63) Galatasaray

(63) Fenerbahçe

(62) Beşiktaş







OSMANLISPOR 1 - 4 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Osmanlı



HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, İsmail Şencan



OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 71 Umar), Serdar Gürler, Lumanza, Regattin (Dk. 78 Özer Hurmacı), Cikalleshi



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Manuel Da Costa (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu (Dk. 80 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan (Dk. 46 Mossoro), Elia, Adebayor



GOLLER: Dk. 42 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 53 Visca, Dk. 74 Adebayor, Dk. 88 Epureanu, Dk. 90+1 Mossoro (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Dk. 14 Adebayor, Dk. 34 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Musa Çağıran, Dk. 37 Numan Çürüksu, Dk. 75 Serdar Gürler, Dk. 86 Lumanza (Osmanlıspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol taraftan Emre'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Epureanu'nun şutu direği sıyırarak auta çıktı.



7. dakikada Visca'nın korner atışında Adebayor'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.



10.dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında savunmanın arasında topa yükselen Numan'ın kafa vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.



14.dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmanın önünde topla buluşan Sokol'un kafa vuruşu üsten auta çıktı.



41.dakikada sol taraftan Emre'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Costa'nın kafa vuruşu Karcemarskas'ta kaldı.



42.dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ceyhun kafa ile topu Numan'a indirdi. Numan'ın yatarak yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'nın sağından ağlara gitti. 1-0



53. dakikada De Souza sağ taraftan ceza sahasına girmeden topu Visca'ya aktardı. Ceza sahasına giren Visca Yalçın'ı geçerek altı pasın sağından çektiği şutta top, Karcemarskas'ı geçerek ağlarla buluştu.1-1



66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Serdar topu Regattin'e aktardı. Kaleci ile karşıkarşıya kalan Regattin'in vuruşunda kaleci Volkan çeldi.



74.dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Jose pasını De Souza'ya aktardı. De Souza'nın kaleye çektiği şutta top Adebayor'un önünde kaldı. Yatarak şutunu çeken Adebayor, topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-2



88. dakikada kazanılan korner atışını Visca kullandı. Osmanlıspor savunmasının arasından boşta kalan Epureanu'nun kafası kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Epureanu, takımını 3-1 öne geçirdi.



90+1. dakikada Elia'nın pasında Mossoro topu filelere gönderdi. 4-1