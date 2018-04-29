Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim'in geçtiğimiz aylarda dünyaya getirdiği torunu Naz'ı ilk kez gördü.
Fatih Terim'i duygulandıran buluşma
Etiketler: Fatih Terim , buse terim , Galatasaray
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim'in geçtiğimiz aylarda dünyaya getirdiği torunu Naz'ı ilk kez gördü.
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