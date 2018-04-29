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Yol Durumu
  1. Kendini eve kapattı, 100 ayrılık şarkısı yazdı!

'i duygulandıran buluşma

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 14:41
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