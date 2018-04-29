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'nın hareketi mıydı?

'da gören haftaya oynanacak Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü. Belhanda'nın hareketi için yorumları da yapıldı.

Belhandanın hareketi kırmızı kart mıydı?

'ın 'la oynadığı derbi maçının 3. dakikasında Medel'e yaptığı dirsek hareketi sonrasında gören Younes , haftaya oynanacak Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan Belhanda'nın dirseğini sarı kartla cezalandıran 'a tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları bu hareketin '' gerektirdiğini söylediler.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 20:10
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