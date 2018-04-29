Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, derbilerde sahasındaki 5 maçlık gol atamama serisini Fernando ile kırdı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, derbilerde sahasındaki 5 maçlık gol atamama serisini Fernando ile kırdı
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Fernando , Beşiktaş , Galatasaray , Derbi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.