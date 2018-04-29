;
Yol Durumu
  1. Belhanda'nın hareketi kırmızı kart mıydı?

'nun 'a attığı gol 5 maçlık seriyi tarihe gömdü

Etiketler: , , , ,
  • 29 Nisan 2018, Pazar 20:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar